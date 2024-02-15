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Минэкономики приглашает бизнес к участию в определении долгосрочных перспектив развития страны

15 февраля 2024 17:34
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Министерство экономики приглашает бизнес к участию в определении долгосрочных перспектив развития страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минэкономики приглашает бизнес к участию в определении долгосрочных перспектив развития страны-1

Как отметили в профильном ведомстве, бизнес умеет улавливать тренды и ориентируется на потребителя. Инновационные идеи, поиск новых перспективных ниш, прорывных точек роста – компетентность деловых кругов страны очевидна. Президент Беларуси не раз отмечал, что экономика – в основе всего. Активной должна быть и роль отраслевого Министерства, которое готовит тактические и стратегические проекты планирования.

Больше новостей экономики за 15 февраля читайте здесь.

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

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