Минэкономики приглашает бизнес к участию в определении долгосрочных перспектив развития страны

Министерство экономики приглашает бизнес к участию в определении долгосрочных перспектив развития страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметили в профильном ведомстве, бизнес умеет улавливать тренды и ориентируется на потребителя. Инновационные идеи, поиск новых перспективных ниш, прорывных точек роста – компетентность деловых кругов страны очевидна. Президент Беларуси не раз отмечал, что экономика – в основе всего. Активной должна быть и роль отраслевого Министерства, которое готовит тактические и стратегические проекты планирования.