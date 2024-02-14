Иностранные инвесторы вложили в экономику Беларуси 7,7 млрд долларов в 2023 году

Более 7,5 млрд долларов вложили иностранные инвесторы в реальный сектор экономики Беларуси в 2023 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из всех поступивших инвестиций на долю прямых пришлось почти 75 %. Это один из качественных показателей развития Беларуси. На него ориентируется правительство. Это чистый показатель, в него не входят кредиты и займы, лизинг и прочие долговые инструменты. То есть речь идет только о «живых» деньгах. Говоря простым языком, такие инвестиции остаются в экономике. Больше всего вкладывают деньги в промышленность. Среди отраслей это пищепром, деревообработка, нефтепереработка и металлургия. Основной импульс традиционно дают инвесторы из России и Кипра.