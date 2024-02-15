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Свободные экономические зоны расширяют инвестиционный потенциал

15 февраля 2024 17:02
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Свободные экономические зоны расширяют инвестиционный потенциал. В качестве резидентов зарегистрированы уже 425 организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам 2023 года они обеспечили более 5 % ВВП.

Свободные экономические зоны расширяют инвестиционный потенциал-1

На долю резидентов СЭЗ приходится пятая часть белорусского экспорта и производства промышленной продукции. Инвестиции идут на создание современных экспортоориентированных и импортозамещающих предприятий, закупку высокотехнологичного оборудования. Свободные экономические зоны особенно привлекательны для инвесторов еще и потому, что там действует особый правовой и налоговый режим ведения бизнеса.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская

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