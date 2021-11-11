Крупко: когда в Казахстане построится первый комплекс с нашими доильными залами, скотом, это даст толчок к развитию

Новости Беларуси. Товарооборот между Беларусью и Казахстаном в сельхозсфере за пять лет вырос в четыре раза. Это наш третий импортер после России и Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перспективы дальнейшего сотрудничества 11 ноября обсуждали в Совмине. С визитом в Минске министр сельского хозяйства Казахстана.

Сейчас в этой стране больше всего востребована белорусская мясная и молочная продукция. Примечательно, что Казахстан хочет вместе с Беларусью выйти на рынок Китая. Например, с помощью создания совместных предприятий по производству детского питания. В КНР такая продукция пользуется особым спросом. Кроме того, первый молочно-товарный комплекс с использованием белорусских технологий могут построить под ключ в Костанайской области Казахстана.

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

В Казахстане в будущем планируется построить около 20-30 новых молочно-товарных комплексов. Мы считаем, что, когда построится первый комплекс по нашему проекту, с нашими доильными залами, молочным оборудованием, полностью с нашим скотом, это даст толчок к дальнейшему развитию. Я думаю, что в перспективе сотрудничество не на одну пятилетку, потому что в этом есть большая заинтересованность бизнеса Казахстана, есть инвестиции для развития.

Рассматривают и возможное создание совместного предприятия по производству ветеринарных препаратов. Также не исключено, что в будущем может появиться и торговый дом Казахстана в Беларуси.