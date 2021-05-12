Новости экономики за 12.05.2021

Новости Беларуси. Какую продукцию хотят реализовывать грузинские компании через белорусскую товарную биржу, как восстанавливается спрос на вторичное жилье в столице, за что Китай грозит Швеции ответными мерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом и не только в панораме делового мира с Натальей Надольской.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОГНОЗА ООН ПО МИРОВОМУ ВВП ПОДДЕРЖАЛО НЕФТЯНЫЕ ЦЕНЫ Котировки нефти продолжают восходящее движение второй день подряд на фоне известий о том, что ООН значительно повысила свой прогноз по темпам роста мировой экономики в 2021 году. Согласно обновленным оценкам организации, ожидается рост мирового ВВП на 5,4 %, что выше январского прогноза. Столь высокие темпы восстановления экономики обеспечат дополнительный спрос на нефть. Это будет способствовать росту нефтяных цен. Дополнительную поддержку ценам «черного золота» оказали данные от Американского института нефти. Снижение нефтяных запасов в США выше прогнозных показателей.