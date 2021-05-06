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Первый энергоблок БелАЭС включён в сеть после проведения регламентных работ

06 мая 2021 15:36
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Новости Беларуси. 6 мая первый энергоблок Белорусской АЭС включен в сеть после проведения регламентных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый энергоблок БелАЭС включён в сеть после проведения регламентных работ-1

Специалисты приступили к комплексному опробованию оборудования энергоблока на номинальном уровне мощности реакторной установки, которое продлится в течение 15 суток.

О других новостях экономики за 6 мая читайте здесь.

# АЭС в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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