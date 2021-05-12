Производители из Грузии планируют использовать белорусские электронные торговые площадки

Новости Беларуси. Возможности использования белорусских электронных торговых площадок для реализации сельскохозяйственной продукции изучают производители кормовых добавок из Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Возможности использования белорусских электронных торговых площадок для реализации сельскохозяйственной продукции изучают производители кормовых добавок из Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кормовые добавки входят в число самых востребованных групп товаров на БУТБ, а на фоне динамичного развития животноводческой отрасли спрос на них не снижается, а заметно растет. В апреле торги кормовыми добавками стали рекордными по сумме сделок и одними из крупнейших по количеству участников.
110 продавцов и 60 покупателей совершили 72 сделки. При этом, благодаря снижению цен по ряду лотов, отечественным сельхозпредприятиям удалось существенно сэкономить на закупке. Кормовые добавки продали за рекордные 7 миллионов рублей.
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