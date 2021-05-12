Производители из Грузии планируют использовать белорусские электронные торговые площадки

Новости Беларуси. Возможности использования белорусских электронных торговых площадок для реализации сельскохозяйственной продукции изучают производители кормовых добавок из Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кормовые добавки входят в число самых востребованных групп товаров на БУТБ, а на фоне динамичного развития животноводческой отрасли спрос на них не снижается, а заметно растет. В апреле торги кормовыми добавками стали рекордными по сумме сделок и одними из крупнейших по количеству участников.