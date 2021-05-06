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В Беларуси предложили создать систему народного контроля за ценами. Обратят внимание и на наличие товаров в магазинах

06 мая 2021 15:53
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Новости Беларуси. В Федерации профсоюзов Беларуси поделились результатами апрельского мониторинга цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За апрель, как показали проверки, больше всего подорожали овощи и растительное масло.

В Беларуси предложили создать систему народного контроля за ценами. Обратят внимание и на наличие товаров в магазинах-1

Рост стоимости продовольствия – мировая тенденция. По некоторым позициям отмечен 15-летний максимум. В этой связи для поддержания стабильной ситуации в Беларуси прорабатываются различные механизмы. Этими вопросами занимается Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

В свою очередь Федерация профсоюзов предлагает создать систему народного контроля за ценами. Особое внимание уделяют и наличию в магазинах необходимого перечня товаров.

В Беларуси предложили создать систему народного контроля за ценами. Обратят внимание и на наличие товаров в магазинах-4

Например, в апреле пришлось реагировать на обращения по поводу снижения ассортимента мясной продукции. А в ряде магазинов представители комиссии не обнаружили продуктов, которые ежедневно оказываются в потребительской корзине.

О других новостях экономики за 6 мая читайте здесь.

# Государственная политика в области ценообразования # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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