В Беларуси предложили создать систему народного контроля за ценами. Обратят внимание и на наличие товаров в магазинах

За апрель, как показали проверки, больше всего подорожали овощи и растительное масло.

Новости Беларуси. В Федерации профсоюзов Беларуси поделились результатами апрельского мониторинга цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рост стоимости продовольствия – мировая тенденция. По некоторым позициям отмечен 15-летний максимум. В этой связи для поддержания стабильной ситуации в Беларуси прорабатываются различные механизмы. Этими вопросами занимается Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

В свою очередь Федерация профсоюзов предлагает создать систему народного контроля за ценами. Особое внимание уделяют и наличию в магазинах необходимого перечня товаров.