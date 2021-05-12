Время в пути – чуть больше двух часов. «Белавиа» начала летать в Самару

Новости Беларуси. Национальный авиаперевозчик начал выполнять рейсы по маршруту Минск — Самара — Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это 9-е регулярное направление в Россию.

Летать «Белавиа» будет на Embraer-175 по средам. Время в пути – чуть больше двух часов. Билеты обойдутся минимум в 84 евро в одну сторону – это если без багажа – и 163 евро туда-обратно.