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В Минске стали чаще покупать вторичное жильё в кредит

12 мая 2021 15:25
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Новости Беларуси. Оживает вторичный рынок жилья в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приобретать недвижимость в кредит стали чаще. Если в конце зимы 2021 года доля покупателей с кредитами составляла 14 %, в мае – уже 18 %. Медленно, но верно к кредитованию покупки жилья возвращаются коммерческие банки.

В Минске стали чаще покупать вторичное жильё в кредит-1

Ранее стоимость вторичных квартир стабильно и уверенно снижалась на 1 % в месяц. Теперь, с возобновлением кредитов, продавцы будут менее лояльными. С новостройками ситуация практически не изменилась. Средняя цена по рынку составила 1 270 долларов, хотя в январе было 1 320. Минус 50 долларов за квадрат. Покупательские предпочтения остались такими же, как и год назад. И в новостройках, и на вторичном рынке люди хотят совершить покупку по максимально возможной минимальной цене.

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# Недвижимость в Минске # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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