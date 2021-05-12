В Минске стали чаще покупать вторичное жильё в кредит

Новости Беларуси. Оживает вторичный рынок жилья в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приобретать недвижимость в кредит стали чаще. Если в конце зимы 2021 года доля покупателей с кредитами составляла 14 %, в мае – уже 18 %. Медленно, но верно к кредитованию покупки жилья возвращаются коммерческие банки.

Ранее стоимость вторичных квартир стабильно и уверенно снижалась на 1 % в месяц. Теперь, с возобновлением кредитов, продавцы будут менее лояльными. С новостройками ситуация практически не изменилась. Средняя цена по рынку составила 1 270 долларов, хотя в январе было 1 320. Минус 50 долларов за квадрат. Покупательские предпочтения остались такими же, как и год назад. И в новостройках, и на вторичном рынке люди хотят совершить покупку по максимально возможной минимальной цене.