Внесли изменения. Как в Беларуси обеспечивают сохранность денежных средств на вкладах?

Новости Беларуси. Гарантия сохранности денежных средств. Палата представителей приняла в первом чтении проект, который вносит изменения в ряд законов, регламентирующих вопросы возмещения банковских вкладов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, предлагается предоставить гарантии по возмещению депозитов индивидуальных предпринимателей в размере до 100 тысяч рублей. Также проектом усиливается роль и полномочия Агентства по гарантированному возмещению вкладов.