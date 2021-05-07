Прямой эфир

Внесли изменения. Как в Беларуси обеспечивают сохранность денежных средств на вкладах?

07 мая 2021 15:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гарантия сохранности денежных средств. Палата представителей приняла в первом чтении проект, который вносит изменения в ряд законов, регламентирующих вопросы возмещения банковских вкладов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внесли изменения. Как в Беларуси обеспечивают сохранность денежных средств на вкладах? -1

Так, предлагается предоставить гарантии по возмещению депозитов индивидуальных предпринимателей в размере до 100 тысяч рублей. Также проектом усиливается роль и полномочия Агентства по гарантированному возмещению вкладов.

Внесли изменения. Как в Беларуси обеспечивают сохранность денежных средств на вкладах? -4

Выплаты банков в пользу Агентства могут быть дифференцированы. Оно может получить право инвестировать свободные средства в ценные бумаги.

О других новостях экономики за 7 мая читайте здесь.

# Вклады # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси предложили создать систему народного контроля за ценами. Обратят внимание и на наличие товаров в магазинах
06 мая 2021 15:53

В Беларуси предложили создать систему народного контроля за ценами. Обратят внимание и на наличие товаров в магазинах

Первый энергоблок БелАЭС включён в сеть после проведения регламентных работ
06 мая 2021 15:36

Первый энергоблок БелАЭС включён в сеть после проведения регламентных работ

Новости экономики за 07.05.2021
06 мая 2021 13:00

Новости экономики за 07.05.2021