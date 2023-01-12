Новости экономики за 12.01.2023

Подробности в экономическом дайджесте в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Увеличение объема производства и наращивание экспорта. На каких континентах растет спрос на отечественные двигатели? Как снизить себестоимость белорусской продукции и сделать ее более конкурентоспособной на внешнем рынке?

В результате торгов национальная валюта укрепилась по отношению к доллару и юаню. Несмотря на замедление инфляции в США, на торгах американская валюта подешевела. За доллар 12 января просили 2,6 белорусского рубля. Курс евро сохранился таким же, как был накануне – 2 рубля 90 копеек. В свою очередь российская валюта укрепилась. 100 российских рублей выросли до отметки в 3,87 белорусского рубля. За 10 юаней предлагали 3,89 нацвалюты.

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