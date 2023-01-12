Прямой эфир

Новости экономики за 12.01.2023

12 января 2023 15:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Увеличение объема производства и наращивание экспорта. На каких континентах растет спрос на отечественные двигатели? Как снизить себестоимость белорусской продукции и сделать ее более конкурентоспособной на внешнем рынке?

Подробности в экономическом дайджесте в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 12.01.2023-1

В результате торгов национальная валюта укрепилась по отношению к доллару и юаню. Несмотря на замедление инфляции в США, на торгах американская валюта подешевела. За доллар 12 января просили 2,6 белорусского рубля. Курс евро сохранился таким же, как был накануне – 2 рубля 90 копеек. В свою очередь российская валюта укрепилась. 100 российских рублей выросли до отметки в 3,87 белорусского рубля. За 10 юаней предлагали 3,89 нацвалюты.

Читайте также:

За пересечение границы в Витебской области на авто снова будут взимать пошлину

Госпрограмма энергосбережения Беларуси в 2022-м выполнена за счет внедрения новых технологий

Китай поможет Беларуси в строительстве футбольного стадиона и бассейна в Минске

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сколько белорусов встретили Новый год в ресторанах и кафе?
11 января 2023 16:19

Сколько белорусов встретили Новый год в ресторанах и кафе?

Инфляция в Беларуси продолжает снижаться
11 января 2023 16:19

Инфляция в Беларуси продолжает снижаться

Новости экономики за 11.01.2023
11 января 2023 16:13

Новости экономики за 11.01.2023