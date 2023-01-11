Новости экономики за 11.01.2023

Новости Беларуси. Несмотря на европейские санкции, инфляция в Беларуси продолжает снижаться, а положительное сальдо внешней торговли в январе-ноябре 2022 года составило более 4,5 миллиарда долларов. Какой регион страны в лидерах по экспорту племенных сельхозживотных и сколько белорусов встретили Новый год в ресторанах и кафе? Подробности в экономическом дайджесте в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспорт белорусских товаров и услуг в январе-ноябре 2022 года составил 42,4 миллиарда долларов Беларусь с января по ноябрь 2022 года снизила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2021-го на 5 % – до 42,4 миллиарда долларов. Внешнеторговый оборот товаров и услуг составил 80,153 миллиарда долларов, что на 6,2 % меньше, чем за то же время 2021 года. При этом сальдо сложилось положительное – на уровне 4,665 миллиарда долларов. Инфляция в Беларуси продолжает снижаться. Подробности.

Беларусь наращивает экспорт племенных сельхозживотных Более 1 миллиона 200 тысяч долларов Беларусь получила от экспорта племенных животных. Больше других регионов племенного скота мясных пород за рубеж отправила Брестчина. Экспортировано на сумму более 324,2 тысячи долларов. В эти дни формируется очередная партия для отправки за рубеж. Сколько белорусов встретили Новый год в ресторанах и кафе? Читайте здесь.