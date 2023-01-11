Новости экономики за 11.01.2023
Новости Беларуси. Несмотря на европейские санкции, инфляция в Беларуси продолжает снижаться, а положительное сальдо внешней торговли в январе-ноябре 2022 года составило более 4,5 миллиарда долларов. Какой регион страны в лидерах по экспорту племенных сельхозживотных и сколько белорусов встретили Новый год в ресторанах и кафе?
Подробности в экономическом дайджесте в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экспорт белорусских товаров и услуг в январе-ноябре 2022 года составил 42,4 миллиарда долларов
Беларусь с января по ноябрь 2022 года снизила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2021-го на 5 % – до 42,4 миллиарда долларов. Внешнеторговый оборот товаров и услуг составил 80,153 миллиарда долларов, что на 6,2 % меньше, чем за то же время 2021 года. При этом сальдо сложилось положительное – на уровне 4,665 миллиарда долларов.
Инфляция в Беларуси продолжает снижаться. Подробности.
Беларусь наращивает экспорт племенных сельхозживотных
Более 1 миллиона 200 тысяч долларов Беларусь получила от экспорта племенных животных. Больше других регионов племенного скота мясных пород за рубеж отправила Брестчина. Экспортировано на сумму более 324,2 тысячи долларов. В эти дни формируется очередная партия для отправки за рубеж.
Сколько белорусов встретили Новый год в ресторанах и кафе? Читайте здесь.
Новости Белорусской валютно-фондовой биржи
В результате торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже национальная валюта укрепилась по отношению к американской валюте и российскому рублю. Значения евро остались на уровне предыдущих торгов. За одну единицу просят 2 рубля 90 копеек. Доллар потерял в своей стоимости и опустился до отметки в 2,67 нацвалюты. За 100 российских на биржевых торгах просили 3,8568 белорусского рубля. По такому же сценарию, как и евро, себя повела и валюта Поднебесной. При этом она продемонстрировала нулевую динамику. Поэтому на торгах за 10 юаней нужно было отдать 3,9525 белорусского рубля.
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