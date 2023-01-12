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Госпрограмма энергосбережения Беларуси в 2022-м выполнена за счёт внедрения новых технологий

12 января 2023 15:20
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Новости Беларуси. В Беларуси в 2022 году выполнены все основные показатели госпрограммы «Энергосбережение на 2021-2025 годы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госпрограмма энергосбережения Беларуси в 2022-м выполнена за счёт внедрения новых технологий-1

Такие результаты за счет внедрения современных технологий. Многие из них отечественные, часть разработана совместно с российскими партнерами. Ключевая задача – снизить потребление энергии, чтобы уменьшить себестоимость белорусской продукции и повысить ее конкурентоспособность. К слову, в данном направлении наша страна занимает лидирующее место в ЕАЭС.

Подробнее об экономических событиях за 12 января читайте здесь.

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# Энергосбережение в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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