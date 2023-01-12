Китай поможет Беларуси в строительстве футбольного стадиона и бассейна в Минске

Китай предоставит дополнительную технико-экономическую помощь при строительстве Национального футбольного стадиона и бассейна в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соглашение достигнуто правительствами двух стран. Так, Поднебесная выделит 350 миллионов юаней, это более 130 миллионов белорусских рублей. Новый футбольный стадион сможет вместить больше 30 тысяч зрителей, а общая площадь бассейна – 40 тысяч квадратных метров.

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