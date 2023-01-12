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Китай поможет Беларуси в строительстве футбольного стадиона и бассейна в Минске

12 января 2023 15:17
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Китай предоставит дополнительную технико-экономическую помощь при строительстве Национального футбольного стадиона и бассейна в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай поможет Беларуси в строительстве футбольного стадиона и бассейна в Минске-1

Соглашение достигнуто правительствами двух стран. Так, Поднебесная выделит 350 миллионов юаней, это более 130 миллионов белорусских рублей. Новый футбольный стадион сможет вместить больше 30 тысяч зрителей, а общая площадь бассейна – 40 тысяч квадратных метров.

Подробнее об экономических событиях за 12 января читайте здесь.

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# Беларусь-Китай # Экономика # Фотофакт

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