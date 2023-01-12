За пересечение границы в Витебской области на авто снова будут взимать пошлину

Новости Беларуси. О важном в регионах. Власти снова будут взимать пошлину за пересечение границы Беларуси на машине в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение вступит в силу уже с 1 февраля. Его ставка, как и прежде, базовая величина – 37 белорусских рублей.

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