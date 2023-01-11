Новости Беларуси. Инфляция в Беларуси продолжает снижаться. По прогнозам правительства, рост индекса потребительских цен по итогам ушедшего года должен составить от 12 до 13 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если учитывать не годовой, а месячный показатель, то в Беларуси осенью была дефляция, а годичный рост цен постоянно снижался. Этому предшествовало введение сначала ценового моратория, а затем жесткого регулирования стоимости товаров. Принятое в октябре постановление ограничило наценки на сотни позиций.

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