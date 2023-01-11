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Сколько белорусов встретили Новый год в ресторанах и кафе?

11 января 2023 16:19
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Новости Беларуси. Новогодний чек подбивают общепиты. Кафе и рестораны в праздничные дни посетили 150 тысяч человек. Стоимость участия в программах начиналась от 30 рублей и выше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сколько белорусов встретили Новый год в ресторанах и кафе?-1

Более 350 точек продлили часы своей работы. Также, по данным представителя МАРТ, в новогодний сезон дольше работали более полутысячи магазинов. Проведены практически 600 ярмарок, что на 11 % больше запланированного. В стране были открыты больше 1 000 елочных базаров.

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# Новый год # Экономика # Фотофакт

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