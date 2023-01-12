Минский моторный завод увеличил объёмы производства на 140%

Новости Беларуси. Несмотря на санкционное давление, белорусские предприятия продолжают эффективную работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский моторный завод увеличил объемы производства. Темп роста – более 140 %. Увеличился выпуск двигателей и спецтехники. Заявки потребителей по некоторым позициям выросли в 2,5 раза. Продукцию отправляют в страны СНГ, Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки.

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