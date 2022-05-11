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IKEA продолжит платить зарплату сотрудникам закрытых в России заводов

11 мая 2022 16:20
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Владелец магазинов крупнейшего в мире мебельного бренда IKEA будет оплачивать труд работников в России до августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Срок оплаты труда продлили на три месяца.

IKEA продолжит платить зарплату сотрудникам закрытых в России заводов-1

В начале марта компания объявила, что временно закроет магазины и приостановит поставки в Россию, где на трех заводах IKEA работают 2 500 человек.

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# Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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