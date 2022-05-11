IKEA продолжит платить зарплату сотрудникам закрытых в России заводов

Владелец магазинов крупнейшего в мире мебельного бренда IKEA будет оплачивать труд работников в России до августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Срок оплаты труда продлили на три месяца.

В начале марта компания объявила, что временно закроет магазины и приостановит поставки в Россию, где на трех заводах IKEA работают 2 500 человек.