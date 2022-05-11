Посеяли уже более 70% яровых культур. Как проходит посевная в 2022 году?

Новости Беларуси. Посевная кампания для Беларуси в 2022 году важна как никогда. На это обращал внимание глава государства на совещании по вопросам готовности к проведению весенних полевых работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посыл аграриями был услышан: полевые работы активно идут по всей стране. Так, посеяли уже 73 % яровых культур. В день аграрии засевают около 64 тысяч гектаров. Лидирует, традиционно, Брестская область. Что касается сева яровых зерновых и зернобобовых культур, то показатели по стране приближаются к 100 %. В лидерах – Витебская и Гомельская области, там работы уже завершены.

Начался сев гречихи и проса. Условия позволяют работать весь световой день. Для того чтобы уложиться в сроки, хозяйства задействуют всю имеющуюся технику и систематизируют работу механизаторов.