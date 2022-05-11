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Украина объявила форс-мажор на транзит газа в Европу по одному из маршрутов

11 мая 2022 16:25
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Поставки газа из России в ЕС через Украину сократились на четверть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 мая Киев объявил форс-мажор по одному из важных маршрутов. Украинский оператор газотранспортной системы пояснил, что не может технически контролировать активы, которые находятся на не подконтрольной Киеву территории.

Украина объявила форс-мажор на транзит газа в Европу по одному из маршрутов-1

В «Газпроме» заявили, что перенос прокачки на другую станцию технологически невозможен. Также в компании добавили, что выполняют все обязательства перед потребителями из Европы, а услуги по транзиту газа оплачены. Стоимость газа в Европе из-за опасений по поводу стабильности его поставок подскочила на 8 %.

О других новостях экономики за 11 мая читайте здесь.

# Газ # Наталья Надольская # Фотофакт

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