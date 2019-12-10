Новости экономики за 10.12.2019

В 2019 году уже сдали в обменники почти 9 миллиардов в эквиваленте, при этом купили чуть больше 8 с четвертью миллиардов. Чистая продажа составляет 641 миллион долларов.

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Кстати, такая тенденция длиться уже не первый год. Минувший ноябрь стал 46-м месяцем, по итогам которого граждане продали валюты больше, чем купили.

БЕЛОРУССКИЕ СЛАДОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В ОАЭ