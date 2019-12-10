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Новости экономики за 10.12.2019

10 декабря 2019 19:08
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Новости Беларуси. Иностранная валюта продолжает терять популярность у белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 10.12.2019-1

В 2019 году уже сдали в обменники почти 9 миллиардов в эквиваленте, при этом купили чуть больше 8 с четвертью миллиардов. Чистая продажа составляет 641 миллион долларов.

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Кстати, такая тенденция длиться уже не первый год. Минувший ноябрь стал 46-м месяцем, по итогам которого граждане продали валюты больше, чем купили.

БЕЛОРУССКИЕ СЛАДОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В ОАЭ

Новости экономики за 10.12.2019-4

Отечественные производители сладостей, в том числе крупнейшие кондитерские фабрики и сахарные комбинаты, презентуют свои возможности на международной выставке в ОАЭ.

В Красноярске открыт магазин белорусских продуктов

Помимо традиционной, уже известной и популярной продукции, предприятия подготовили ряд интересных новинок. К примеру, впервые представлена целая линейка полезного овощного мармелада со вкусом кукурузы, тыквы, сельдерея и томата. Форум в Абу-Даби входит в число ведущих выставок пищевой отрасли Ближневосточного региона и проводится раз в два года. В 2019 году в нём принимают участие более тысячи компаний из 30 стран, среди которых Великобритания, Германия, Италия, Швейцария и США.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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