Новости экономики за 10.12.2019

Новости Беларуси. Иностранная валюта продолжает терять популярность у белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Иностранная валюта продолжает терять популярность у белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2019 году уже сдали в обменники почти 9 миллиардов в эквиваленте, при этом купили чуть больше 8 с четвертью миллиардов. Чистая продажа составляет 641 миллион долларов.
В кассах магазинов можно будет снять наличные с банковской карты
Кстати, такая тенденция длиться уже не первый год. Минувший ноябрь стал 46-м месяцем, по итогам которого граждане продали валюты больше, чем купили.
БЕЛОРУССКИЕ СЛАДОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В ОАЭ
Отечественные производители сладостей, в том числе крупнейшие кондитерские фабрики и сахарные комбинаты, презентуют свои возможности на международной выставке в ОАЭ.
В Красноярске открыт магазин белорусских продуктов
Помимо традиционной, уже известной и популярной продукции, предприятия подготовили ряд интересных новинок. К примеру, впервые представлена целая линейка полезного овощного мармелада со вкусом кукурузы, тыквы, сельдерея и томата. Форум в Абу-Даби входит в число ведущих выставок пищевой отрасли Ближневосточного региона и проводится раз в два года. В 2019 году в нём принимают участие более тысячи компаний из 30 стран, среди которых Великобритания, Германия, Италия, Швейцария и США.