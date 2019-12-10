Ермолович о табачной отрасти Беларуси: «Искоренить любые факты нелегального оборота акцизоемкой продукции»

Новости Беларуси. 10 декабря Александр Лукашенко провел совещание по развитию табачной отрасли страны. Президент потребовал не допустить серьезного роста цен на продукцию в случае унификации налогового законодательства с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:

Мы получаем более 800 млн рублей акцизов на табачную продукцию. Всего от этой отрасли в бюджет поступает более 1 млрд 200 млн рублей за счет различных налогов и сборов, которые уплачивают табачные производители.

Должны предприниматься все усилия на то, чтобы искоренить уклонения от налогов, искоренить любые факты нелегального оборота акцизоемкой продукции на внутреннем рынке, обеспечить загрузку производственных мощностей табачных фабрик.

Президент Беларуси на совещании по развитию табачной отрасли: «Это серьёзные статьи при формировании нашего бюджета»