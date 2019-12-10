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В кассах магазинов можно будет снять наличные с банковской карты

10 декабря 2019 19:10
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Новости Беларуси. Банкоматы и кассы банков перестают быть единственной возможностью снять наличные с банковской карты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В кассах магазинов можно будет снять наличные с банковской карты-1

В 2020 году это можно будет сделать в кассах некоторых сельских магазинов, а также торговых точек, расположенных вне населённых пунктов. Такая возможность предусмотрена соответствующим постановлением правительства и Нацбанка. Пока за один раз можно снять сумму до 10 базовых. Сейчас это 255 рублей. Через два года нововведение будет действовать по всей стране.

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# Деньги # Экономика # Фотофакт

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