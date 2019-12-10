В Красноярске открыт магазин белорусских продуктов

Новости Беларуси. В Красноярске открылся магазин, в котором представлены товары только белорусского производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напрямую из нашей страны на прилавок поставляется широкий ассортимент колбас, сыров, молочной и мясоконсервной продукции. Сотрудники магазина говорят, что белорусские продукты пользуются у красноярцев стабильно высоким спросом. Поэтому в ближайшее время планируется открытие ещё нескольких подобных торговых точек.