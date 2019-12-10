Президент Беларуси на совещании по развитию табачной отрасли: «Это серьёзные статьи при формировании нашего бюджета»

Новости Беларуси. Производство и реализацию табачной продукции обсудили 10 декабря на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подакцизный товар, так что отрасль контролируется государством. Принимаются жесткие меры по пресечению теневого импорта. Перед табачными фабриками кроме того стоит задача увеличить экспорт, а это значит, повысить конкурентоспособность. При этом рост цен на продукцию внутри страны необходимо обеспечить в рамках запланированных показателей. На 2020 год в бюджет заложили рост акцизов на 15 %.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как известно, в переговорах с Российской Федерацией мы поднимаем многие вопросы, в том числе и вопросы ценообразования, особенно на чувствительные товары. Я хотел бы послушать вас, как обстоят дела в одном из сегментов нашего производства – табачные изделия. Естественно, что при всем негативе табака, алкоголя, это серьезные статьи при формировании нашего бюджета, поэтому здесь не должно быть никаких шараханий. Понятно, что в Российской Федерации табак и алкоголь по ценам значительно выше, чем в Республике Беларусь. И унификация в данном случае на табачные изделия может привести к серьезному росту цен, что недопустимо для Беларуси и для граждан Беларуси.