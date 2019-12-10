Президент Беларуси на совещании по развитию табачной отрасли: «Это серьёзные статьи при формировании нашего бюджета»
Новости Беларуси. Производство и реализацию табачной продукции обсудили 10 декабря на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подакцизный товар, так что отрасль контролируется государством.
Принимаются жесткие меры по пресечению теневого импорта. Перед табачными фабриками кроме того стоит задача увеличить экспорт, а это значит, повысить конкурентоспособность. При этом рост цен на продукцию внутри страны необходимо обеспечить в рамках запланированных показателей. На 2020 год в бюджет заложили рост акцизов на 15 %.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как известно, в переговорах с Российской Федерацией мы поднимаем многие вопросы, в том числе и вопросы ценообразования, особенно на чувствительные товары. Я хотел бы послушать вас, как обстоят дела в одном из сегментов нашего производства – табачные изделия. Естественно, что при всем негативе табака, алкоголя, это серьезные статьи при формировании нашего бюджета, поэтому здесь не должно быть никаких шараханий.
Понятно, что в Российской Федерации табак и алкоголь по ценам значительно выше, чем в Республике Беларусь. И унификация в данном случае на табачные изделия может привести к серьезному росту цен, что недопустимо для Беларуси и для граждан Беларуси.
Поэтому я хотел бы послушать, как у нас обстоят дела с производством и реализацией табачных изделий, особенно в том плане, что мы в свое время (наверное, год или больше назад) серьезно перестроили этот рынок – производства и реализации. У нас, по-моему, эта сфера жестко регулируется. У нас есть инвестор, который в свое время взялся за реализацию табачных изделий наших предприятий и обязался значительно повысить плату в бюджет. Поэтому мы пошли на договор с ним.
Как выполняются эти обязательства? Какие есть вопросы у инвестора к нам? Ну и обрисуйте ситуацию на табачном рынке.