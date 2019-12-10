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Александр Лукашенко потребовал не допустить серьёзного роста цен на табачную продукцию

10 декабря 2019 13:42
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Новости Беларуси. Президент провел совещание по развитию табачной отрасли. Александр Лукашенко потребовал не допустить серьезного роста цен на продукцию в случае унификации налогового законодательства с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси на совещании по развитию табачной отрасли: «Это серьёзные статьи при формировании нашего бюджета»

Александр Лукашенко потребовал не допустить серьёзного роста цен на табачную продукцию -1

Во время совещания главе государства доложили о производстве и реализации табачных изделий. Год назад в отрасли провели ряд преобразований. В 2020 году государство ожидает увеличения доходов от табачной промышленности и планирует усилить контроль за оборотом ее продукции на внутреннем рынке.

На 2020 год запланировано повышение ставок акцизов на табачные изделия на 15 %, что повлечет незначительное повышение цен. Контроль за этой продукцией в государстве будет усиливаться. В настоящее время в стране достаточно высокая наполняемость бюджета за счет отрасли.

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Александр Лукашенко потребовал не допустить серьёзного роста цен на табачную продукцию -4

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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