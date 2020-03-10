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Новости экономики за 10.03.2020

10 марта 2020 15:58
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Новости Беларуси. В стране определили жилые дома, которые построят с использованием льготных кредитов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси изменились цены на скупку драгметаллов у населения

В список вошли многоквартирные и частные дома во всех областях, строить и финансировать которые в 2020 году будут с использованием льготных кредитных ресурсов.

Новости экономики за 10.03.2020-1

Список размещен на 21 странице. В документе утвержден и список жилых домов, включая объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство и финансирование которых будет осуществляться в сельскохозяйственных организациях и с использованием льготных кредитных ресурсов и госпомощи.

БИОГАЗ ИЗ АПЕЛЬСИНОВ ПЛАНИРУЮТ ПРОИЗВОДИТЬ В ИСПАНИИ

Новости экономики за 10.03.2020-4

Более 30 тонн непригодных для употребления апельсинов будут переработаны в биогаз в испанском городе Севилья. Там презентовали проект по использованию большого количества горьких апельсинов для обеспечения электроэнергией станции очистки сточных вод.

Лесные хозяйства Беларуси начали высаживать лес

Горькие апельсины не едят и дорога им прямиком на свалку. Разработчики проекта рассчитывают получить 1500 кВт/ч из 35 тонн фруктов.

# Государственная политика в области жилищного строительства # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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