Новости экономики за 10.03.2020

В список вошли многоквартирные и частные дома во всех областях, строить и финансировать которые в 2020 году будут с использованием льготных кредитных ресурсов.

Новости Беларуси. В стране определили жилые дома, которые построят с использованием льготных кредитов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БИОГАЗ ИЗ АПЕЛЬСИНОВ ПЛАНИРУЮТ ПРОИЗВОДИТЬ В ИСПАНИИ

Список размещен на 21 странице. В документе утвержден и список жилых домов, включая объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство и финансирование которых будет осуществляться в сельскохозяйственных организациях и с использованием льготных кредитных ресурсов и госпомощи.

Более 30 тонн непригодных для употребления апельсинов будут переработаны в биогаз в испанском городе Севилья. Там презентовали проект по использованию большого количества горьких апельсинов для обеспечения электроэнергией станции очистки сточных вод.

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Горькие апельсины не едят и дорога им прямиком на свалку. Разработчики проекта рассчитывают получить 1500 кВт/ч из 35 тонн фруктов.