В Беларуси изменились цены на скупку драгметаллов у населения

Это не касается купли-продажи банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгметаллов в виде мерных слитков и монет. Золото 958-й пробы в изделиях и ломе будут покупать по 93 рубля 6 копеек за грамм. Прежняя цена — 84 рубля 93 копейки, то есть повышение существенное. Платину 950-й пробы будут скупать по 54 рубля за 1 г. Это на 62 копейки дороже.