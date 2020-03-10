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В Беларуси изменились цены на скупку драгметаллов у населения

10 марта 2020 16:01
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Новости Беларуси. Министерство финансов увеличило цены на скупку драгоценных металлов у населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси изменились цены на скупку драгметаллов у населения-1

Это не касается купли-продажи банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгметаллов в виде мерных слитков и монет. Золото 958-й пробы в изделиях и ломе будут покупать по 93 рубля 6 копеек за грамм. Прежняя цена — 84 рубля 93 копейки, то есть повышение существенное. Платину 950-й пробы будут скупать по 54 рубля за 1 г. Это на 62 копейки дороже.

В Беларуси изменились цены на скупку драгметаллов у населения-4

Несущественно выросла стоимость серебра – до 6 копеек. Грамм серебра 925-й пробы будет стоить 1 рубль. Новые цены начнут действовать с 11 марта.

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# Драгоценности # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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