Новости экономики за 10.02.2021
Новости Беларуси. Сколько банковских карточек на руках у белорусов? Как биржевая торговля поможет увеличить товарооборот Беларуси и Удмуртии? И что происходит на рынке криптовалюты?
Наталья Надольская с панорамой деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси в 2020 году доля безналичных расчетов превысила 60%
КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТЫ ВМЕСТО ПОРТОВ БАЛТИЙСКИХ РЕСПУБЛИК БУДУТ ОТПРАВЛЯТЬСЯ НА ЭКСПОРТ ИЗ УСТЬ-ЛУГИ
Транзит белорусского экспорта через российские порты скоро заработает. Возможности железной дороги и терминалов позволяют обеспечить перевозку и перевалку производимых в Беларуси нефтепродуктов. В настоящее время идет завершающий этап согласования всех необходимых деталей.
Следующий на повестке дня вопрос о перевалке через российские порты калийных удобрений белорусского производства. Еще в ноябре на переговорах «Белнефтехима» и российского Минтранса было отмечено, что российская сторона готова предложить белорусским коллегам собственный терминал для перевалки калийных удобрений.
Беларусь и Удмуртия намерены увеличить товарооборот за счет использования биржевой торговли
ЦЕНА НА БИТКОИН ДОСТИГЛА НОВОГО РЕКОРДНОГО МАКСИМУМА
Цена на биткоин достигла нового рекордного максимума. Впервые в своей истории криптовалюта торговалась по цене 47 000 долларов. В результате рыночная капитализация биткоина приблизилась к 900 миллиардам долларов.
Цена биткоина начала расти после того, как Tesla инвестировала 1,5 миллиарда долларов в криптовалюту. Совокупная рыночная капитализация всех криптовалют сейчас составляет 1,4 триллиона долларов.