Новости экономики за 10.02.2021

Новости Беларуси. Сколько банковских карточек на руках у белорусов? Как биржевая торговля поможет увеличить товарооборот Беларуси и Удмуртии? И что происходит на рынке криптовалюты? Наталья Надольская с панорамой деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси в 2020 году доля безналичных расчетов превысила 60% КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТЫ ВМЕСТО ПОРТОВ БАЛТИЙСКИХ РЕСПУБЛИК БУДУТ ОТПРАВЛЯТЬСЯ НА ЭКСПОРТ ИЗ УСТЬ-ЛУГИ

Транзит белорусского экспорта через российские порты скоро заработает. Возможности железной дороги и терминалов позволяют обеспечить перевозку и перевалку производимых в Беларуси нефтепродуктов. В настоящее время идет завершающий этап согласования всех необходимых деталей. Следующий на повестке дня вопрос о перевалке через российские порты калийных удобрений белорусского производства. Еще в ноябре на переговорах «Белнефтехима» и российского Минтранса было отмечено, что российская сторона готова предложить белорусским коллегам собственный терминал для перевалки калийных удобрений. Беларусь и Удмуртия намерены увеличить товарооборот за счет использования биржевой торговли ЦЕНА НА БИТКОИН ДОСТИГЛА НОВОГО РЕКОРДНОГО МАКСИМУМА