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Новости экономики за 10.02.2021

10 февраля 2021 16:45
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Новости Беларуси. Сколько банковских карточек на руках у белорусов? Как биржевая торговля поможет увеличить товарооборот Беларуси и Удмуртии? И что происходит на рынке криптовалюты?

Наталья Надольская с панорамой деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси в 2020 году доля безналичных расчетов превысила 60%

КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТЫ ВМЕСТО ПОРТОВ БАЛТИЙСКИХ РЕСПУБЛИК БУДУТ ОТПРАВЛЯТЬСЯ НА ЭКСПОРТ ИЗ УСТЬ-ЛУГИ

Новости экономики за 10.02.2021-1

Транзит белорусского экспорта через российские порты скоро заработает. Возможности железной дороги и терминалов позволяют обеспечить перевозку и перевалку производимых в Беларуси нефтепродуктов. В настоящее время идет завершающий этап согласования всех необходимых деталей.  

Следующий на повестке дня вопрос о перевалке через российские порты калийных удобрений белорусского производства. Еще в ноябре на переговорах «Белнефтехима» и российского Минтранса было отмечено, что российская сторона готова предложить белорусским коллегам собственный терминал для перевалки калийных удобрений.

Беларусь и Удмуртия намерены увеличить товарооборот за счет использования биржевой торговли  

ЦЕНА НА БИТКОИН ДОСТИГЛА НОВОГО РЕКОРДНОГО МАКСИМУМА

Новости экономики за 10.02.2021-4

Цена на биткоин достигла нового рекордного максимума. Впервые в своей истории криптовалюта торговалась по цене 47 000 долларов. В результате рыночная капитализация биткоина приблизилась к 900 миллиардам долларов.

Цена биткоина начала расти после того, как Tesla инвестировала 1,5 миллиарда долларов в криптовалюту. Совокупная рыночная капитализация всех криптовалют сейчас составляет 1,4 триллиона долларов.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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