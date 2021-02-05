Заседание межправсовета ЕАЭС. Какие вопросы рассмотрели премьер-министры?

Новости Беларуси. Индустриальный синтез, цифровая трансформация и союзное расширение экспортного потенциала. Вопросы евразийской интеграции обсудили 5 февраля на заседании межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 февраля премьер-министры ЕАЭС рассмотрели новые защитные, антидемпинговые и компенсационные тактики. По итогам заседания договорились о механизме применения ответных мер против третьих стран. Кроме того, утвержден ряд стратегических союзных документов. Так, в ближайшее время в странах альянса запустят информационную систему поиска работы, в морских портах ЕАЭС наладят электронный документооборот. Страны объединят усилия по развитию племенного животноводства.