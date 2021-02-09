МТЗ допущен к госзакупкам на территории России

Новости Беларуси. Белорусские тракторы производства МТЗ могут продаваться в России через государственные закупки. Наша техника включена в реестр евразийской промышленной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этому предшествовала совместная работа специалистов предприятия и представителей Белорусской торгово-промышленной палаты. Был разработан соответствующий акт, который одобрен Минпромторгом России.

Напомним, запрет на допуск промышленных товаров, произведенных на территории иностранного государства, к госзакупкам действует с июня 2020 года. Однако теперь для предприятия, по словам руководства, занесение в российский реестр позволит удовлетворить потребности постоянных и новых покупателей МТЗ, а также повысит привлекательность продукции.