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МТЗ допущен к госзакупкам на территории России

09 февраля 2021 06:34
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Новости Беларуси. Белорусские тракторы производства МТЗ могут продаваться в России через государственные закупки. Наша техника включена в реестр евразийской промышленной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МТЗ допущен к госзакупкам на территории России-1

Этому предшествовала совместная работа специалистов предприятия и представителей Белорусской торгово-промышленной палаты. Был разработан соответствующий акт, который одобрен Минпромторгом России.

Напомним, запрет на допуск промышленных товаров, произведенных на территории иностранного государства, к госзакупкам действует с июня 2020 года. Однако теперь для предприятия, по словам руководства, занесение в российский реестр позволит удовлетворить потребности постоянных и новых покупателей МТЗ, а также повысит привлекательность продукции.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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