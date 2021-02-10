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В Беларуси в 2020 году доля безналичных расчетов превысила 60%

10 февраля 2021 17:46
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Новости Беларуси. В 2020 году белорусы стали чаще пользоваться банковскими картами при расчете за покупки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Доля безналичных расчетов превысила 60 % – это + 5 % к показателю предыдущего года.

В Беларуси в 2020 году доля безналичных расчетов превысила 60%-1

Несмотря на увеличение частоты использования банковских карт, их количество снизилось на 42 тысячи. Сегодня в обращении 15,5 миллионов карт. Банкоматов стало больше, а инфокиосков меньше.

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# Деньги # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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