В Беларуси в 2020 году доля безналичных расчетов превысила 60%

Новости Беларуси. В 2020 году белорусы стали чаще пользоваться банковскими картами при расчете за покупки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Доля безналичных расчетов превысила 60 % – это + 5 % к показателю предыдущего года.

Несмотря на увеличение частоты использования банковских карт, их количество снизилось на 42 тысячи. Сегодня в обращении 15,5 миллионов карт. Банкоматов стало больше, а инфокиосков меньше.