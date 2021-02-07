Когда многие за границей сокращали сотрудников, здесь брали в штат. Чего достиг во время пандемии завод в Витебске?

Новости Беларуси. К конкурентоспособности и наращиванию производства, а не к приостановке предприятия, что характерно для многих стран, подтолкнула «Витебские подъемники» именно пандемия коронавируса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Время закрытых границ для витебского предприятия отрыло новые перспективы. Удалось увеличить свое присутствие на российском рынке. Забота о сотрудниках в приоритете корпоративной политики. Сейчас на предприятии работают почти 300 человек. К слову, новых взяли в штат в то время, когда многие за границей сокращали своих сотрудников.