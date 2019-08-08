Новости экономики за 08.08.2019
Новости Беларуси. Если при пересечении границы стран ЕАЭС у вас с собой более 100 тысяч долларов, таможне надо будет предоставить документы, объяснив откуда деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.
Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, на данный момент обязательному декларированию подлежат деньги или чеки на сумму более 10 тысяч долларов. Гражданин обязан заполнить письменную декларацию. А вот происхождение средств объяснять не требуется.
РАСТЁТ ЧИСЛО ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК МЕЖДУ ЕС И КИТАЕМ ЧЕРЕЗ БЕЛАРУСЬ
Белорусская железная дорога ожидает рост грузовых перевозок между Евросоюзом и Китаем через нашу страну до 500 тысяч контейнеров в 2025 году.
За полгода в сообщении Китай – Европа – Китай перевезено уже почти 150 тысяч контейнеров. Выросло число перевозок пассажиров с Литвой, Латвией, Болгарией, Чехией и Германией. Инвестиции в обновление подвижного состава позволили за 2018 год и часть этого позволили приобрести почти 1400 грузовых и 50 пассажирских вагонов.
ЗОЛОТО СНОВА В ЦЕНЕ
Цены на золото уверенно растут и вплотную приблизились к отметке 1500 долларов за унцию. Это шестилетний максимум.
Биткоин показывает уверенный рост
Сейчас финансовые рынки переживают непростой период: стоимость фондовых активов падает, сырье дешевеет, а центробанки стран пытаются ослабить свои валюты. В таких условиях инвесторам не остается ничего другого, как скупать золото. С начала 2019 года золото подорожало на 17%. Только во втором квартале мировой спрос на драгметалл увеличился до 1123 тонн.
ЕРИП МОЖЕТ НЕ РАБОТАТЬ НОЧЬЮ
Ночью 8 августа возможны перебои с оплатой через ЕРИП. С полночи и до четырех утра система будет переключаться на новое оборудование. Возможны прерывания сервиса передачи данных до 30 минут.
ООН знает, как лентяи могут спасти планету