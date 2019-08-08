Новости экономики за 08.08.2019

Новости Беларуси. Если при пересечении границы стран ЕАЭС у вас с собой более 100 тысяч долларов, таможне надо будет предоставить документы, объяснив откуда деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, на данный момент обязательному декларированию подлежат деньги или чеки на сумму более 10 тысяч долларов. Гражданин обязан заполнить письменную декларацию. А вот происхождение средств объяснять не требуется.

РАСТЁТ ЧИСЛО ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК МЕЖДУ ЕС И КИТАЕМ ЧЕРЕЗ БЕЛАРУСЬ

Белорусская железная дорога ожидает рост грузовых перевозок между Евросоюзом и Китаем через нашу страну до 500 тысяч контейнеров в 2025 году.