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Новости экономики за 08.08.2019

08 августа 2019 16:57
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Новости Беларуси. Если при пересечении границы стран ЕАЭС у вас с собой более 100 тысяч долларов, таможне надо будет предоставить документы, объяснив откуда деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

Новости экономики за 08.08.2019-1

Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, на данный момент обязательному декларированию подлежат деньги или чеки на сумму более 10 тысяч долларов. Гражданин обязан заполнить письменную декларацию. А вот происхождение средств объяснять не требуется.

РАСТЁТ ЧИСЛО ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК МЕЖДУ ЕС И КИТАЕМ ЧЕРЕЗ БЕЛАРУСЬ

Белорусская железная дорога ожидает рост грузовых перевозок между Евросоюзом и Китаем через нашу страну до 500 тысяч контейнеров в 2025 году.

Новости экономики за 08.08.2019-4

За полгода в сообщении Китай – Европа – Китай перевезено уже почти 150 тысяч контейнеров.  Выросло число перевозок пассажиров с Литвой, Латвией, Болгарией, Чехией и Германией. Инвестиции в обновление подвижного состава позволили за 2018 год и часть этого позволили приобрести почти 1400 грузовых и 50 пассажирских вагонов.

ЗОЛОТО СНОВА В ЦЕНЕ

Новости экономики за 08.08.2019-7

Цены на золото уверенно растут и вплотную приблизились к отметке 1500 долларов за унцию. Это шестилетний максимум.

Биткоин показывает уверенный рост

Сейчас финансовые рынки переживают непростой период: стоимость фондовых активов падает, сырье дешевеет, а центробанки стран пытаются ослабить свои валюты. В таких условиях инвесторам не остается ничего другого, как скупать золото. С начала 2019 года золото подорожало на 17%. Только во втором квартале мировой спрос на драгметалл увеличился до 1123 тонн. 

ЕРИП МОЖЕТ НЕ РАБОТАТЬ НОЧЬЮ

Ночью 8 августа возможны перебои с оплатой через ЕРИП. С полночи и до четырех утра система будет переключаться на новое оборудование. Возможны прерывания сервиса передачи данных до 30 минут.

ООН знает, как лентяи могут спасти планету

# Деньги # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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