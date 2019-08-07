Ставка рефинансирования с 14 августа снижается до 9,5% годовых

Новости Беларуси. Ставка рефинансирования снижается, а рост цен может замедлиться. 7 августа в Национальном банке подвели итоги денежно-кредитной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение регулятора принято исходя из финансово-экономических показателей. Конъюнктурный шок на рынке продовольствия, рост зарплат и цен на топливо – факторы, повышающие инфляцию, остались в первом полугодии. Положительную роль для Беларуси играет замедление инфляции и снижение ключевой ставки в соседней России. В целом во втором квартале в стране инфляция замедлилась, а рост цен уложился в целевой показатель 5 %.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:

С 14 августа снижается ставка по кредиту овернайт с 11,5 до 10,75 % годовых, и ставка по депозиту овернайт – с 8,5 до 8,25 % годовых.

В нашей стране 10 % ставка рефинансирования действует с июня 2018 года. Это самый продолжительный период такого низкого показателя в истории независимой Беларуси. А теперь побит и сам исторический минимум рефставки.