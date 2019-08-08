Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в увеличении числа инвесторов из Великобритании. Об этом заявил председатель Палаты представителей на встрече с послом Соединенного Королевства в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фионна Гибб заканчивает дипломатическую миссию в нашей стране. И, как отметил в беседе с ней Владимир Андрейченко, британский бизнес входит в тройку основных инвесторов в нашу экономику. К реализации готовятся и новые проекты в фармацевтике, машиностроении, энергетике.