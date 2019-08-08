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В Беларуси собрали более 5 миллионов тонн зерна

08 августа 2019 07:33
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Новости Беларуси. Плохая погода – совсем не радует аграриев. Дождь тормозит работы в поле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси собрали более 5 миллионов тонн зерна -1

Так за минувший день хлеборобы стали лишь на полтора процента ближе к цели. Такое количество площадей было обмолочено. Вместе с тем собрано более пяти миллионов ста тысяч тонн зерна, что на 30 процентов больше, чем на эту дату в 2018-ом. Урожайность также превосходит прошлогоднюю на 4,5 центнера с гектара.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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