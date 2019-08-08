В Беларуси собрали более 5 миллионов тонн зерна

Так за минувший день хлеборобы стали лишь на полтора процента ближе к цели. Такое количество площадей было обмолочено. Вместе с тем собрано более пяти миллионов ста тысяч тонн зерна, что на 30 процентов больше, чем на эту дату в 2018-ом. Урожайность также превосходит прошлогоднюю на 4,5 центнера с гектара.