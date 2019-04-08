Новости экономики за 08.04.2019

Новости Беларуси. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в 2018 году потребность в зерне на 30 млн тонн превысит собранный урожай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последствия дефицита пшеницы уже ощущаются в Европе, где после неурожая прошлого года, цены на хлеб выросли на 6%. По мнению экспертов, причиной засухи стали глобальные изменения климата.

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