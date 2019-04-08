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Изменён порядок выдачи кредитов на недвижимость и потребительских займов

08 апреля 2019 17:41
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Новости Беларуси. Крупнейший игрок на рынке страны после долгого перерыва начинает вновь кредитовать сделки по вторичному жилью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ставка по кредиту – 15,4% годовых.

Изменён порядок выдачи кредитов на недвижимость и потребительских займов-1

Кредит можно получить на срок до 20 лет. Банк учитывает совокупный доход близких родственников и членов семьи и может предоставить до 90% стоимости приобретения жилого помещения, но в пределах платежеспособности кредитополучателя.

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# Кредиты Беларуси # Экономика # Фотофакт

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