Вырос объём сделок на Белорусской универсальной товарной бирже
Новости Беларуси. Объем биржевых сделок, совершенных на площадке Белорусской универсальной товарной биржи, за 3 месяца с начала года достиг 1 миллиарда 200 миллионов рублей и это на 31% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сумма экспортных сделок с лесопродукцией в плюсе на 46%. Это 216 миллионов рублей. В структуре экспорта на первых позициях пиломатериалы и щепа, поставляемые в страны Евросоюза.
Роман Янив, руководитель пресс-службы Белорусской универсальной товарной биржи:
В последнее время биржа проводит работу по диверсификации экспорта. В приоритете рынки Северной Европы, Азии и Ближнего Востока.
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