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Вырос объём сделок на Белорусской универсальной товарной бирже

08 апреля 2019 17:43
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Новости Беларуси. Объем биржевых сделок, совершенных на площадке Белорусской универсальной товарной биржи, за 3 месяца с начала года достиг 1 миллиарда 200 миллионов рублей и это на 31% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вырос объём сделок на Белорусской универсальной товарной бирже-1

Сумма экспортных сделок с лесопродукцией в плюсе на 46%. Это 216 миллионов рублей. В структуре экспорта на первых позициях пиломатериалы и щепа, поставляемые в страны Евросоюза.

Вырос объём сделок на Белорусской универсальной товарной бирже-4

Роман Янив, руководитель пресс-службы Белорусской универсальной товарной биржи:
В последнее время биржа проводит работу по диверсификации экспорта. В приоритете рынки Северной Европы, Азии и Ближнего Востока.

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# Деньги # Экономика # Роман Янив # Фотофакт

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