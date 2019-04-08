Вырос объём сделок на Белорусской универсальной товарной бирже

Новости Беларуси. Объем биржевых сделок, совершенных на площадке Белорусской универсальной товарной биржи, за 3 месяца с начала года достиг 1 миллиарда 200 миллионов рублей и это на 31% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.