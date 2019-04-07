Как улучшают систему предоставления земельных участков? Садовые домики будут регистрироваться в качестве жилых домов? Рассказывает Андрей Гаев

Новости Беларуси. Земля – наше все. С этим тезисом сложно поспорить. И нет сомнений в том, что земельные отношения в нашей стране урегулированы. Тем не менее, остаются вопросы, требующие решения. Об этом и не только в гостях студии программы «Неделя» мы поговорили с председателем Государственного комитета по имуществу Андреем Гаевым. Юлия Огнева, СТВ:

Андрей Анатольевич, добрый вечер. Земля – самый ценный ресурс, и нерадивое к ней отношение просто недопустимо. Об этом постоянно говорит глава государства. Комитет по имуществу определен ответственным за проведение единой политики по земельно-имущественным отношениям. Безусловно, многое уже сделано по упорядочиванию. Что сегодня в центре вашего внимания? Что волнует Госкомимущество?

Андрей Гаев, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси:

Добрый вечер. Сейчас мы работаем над совершенствованием учета государственной собственности. Уже сделан серьезный шаг в формировании единой базы. Она тоже уже привязана к картографическому интерфейсу, но необходимо идти дальше. Подготовлен в настоящее время соответствующий проект указа главы государства, который позволит сделать следующий шаг в совершенствовании учета госсобственности. Можно будет – уверенно говорю – переходить полностью к электронным формам составления различного рода отчетности, которая сегодня составляется в бумажном виде. И по существу получать информацию о появившихся предлагаемых к вовлечению в оборот объектах, по сути, в режиме реального времени. Прорабатывается с государственными органами и бизнесом вопрос о возможности снижения стартовых цен на право заключения договоров аренды земельных участков, поскольку ряд аукционов (в процентном соотношении достаточно много) оказываются изначально нерезультативными. Бизнес поставил вопрос о том, что рынок в такой ситуации сам отрегулирует конечную стоимость. Поэтому такая работа сейчас также проводится.

«Предлагается дать возможность приобретать доли в праве иностранным гражданам на территории Беларуси» Юлия Огнева:

О физических лицах. Оптимальная ли сейчас система предоставления земельных участков? И если нет, то в каком направлении планируется ее совершенствовать? Андрей Гаев:

Я убежден глубоко, что в плане порядка предоставления земельных участков система сложилась, она работоспособна и будет работать. Сейчас прорабатывается вопрос, наболевший у граждан: когда появляется долевой собственник-иностранец, а один из оставшихся собственников является гражданин Республики Беларусь, возникает конфликт. Действующие нормативы не позволяют сохранить земельный участок в частной собственности у гражданина Беларуси.

Юлия Огнева:

А как поступать в такой ситуации? Андрей Гаев:

Предлагается разрешить нахождение земельных участков в частной собственности всем гражданам без исключения. Такие же моменты возникают и при совершении сделок с долями, поэтому также предлагается дать возможность приобретать доли в праве иностранным гражданам на территории Беларуси, как и гражданам республики. В каком ключе будет совершенствоваться система предоставления земельных участков предпринимателям? Юлия Огнева:

Если с физическими лицами все, можно сказать, понятно, то с предпринимателями то и дело возникают вопросы. Сразу несколько случаев было в 2018 году, они у всех на слуху. Что нужно сделать для того, чтобы исключить недоразумения, коллизии, как угодно их можно назвать, и предоставить самое главное для бизнесмена – уверенность, что его права защищены? Конечно, при условии соблюдения им закона.

Андрей Гаев:

Я скажу так: читать, знать и соблюдать законодательство. Касается это всех – как работников государственных органов, так и предпринимателей, обычных граждан, которыми мы и являемся. Законодательная система выстроена, и те проблемы, которые возникали и создавали определенный резонанс, как показал результат анализа произошедшего, произошли из-за того, что вовремя не среагировали на ситуацию. Опять же: для того, чтобы разрешить вопрос, связанный с прекращением срочных прав на земельные участки, сейчас в указ Президента, регулирующий земельные отношения, вносится поправка, обязывающая местные органы, исполнительные комитеты, осуществлять контроль за истечением сроков аренды земельных участков. Андрей Гаев о «РевиТар Инвест» Юлия Огнева:

Андрей Анатольевич, подключались ли специалисты Госкомимущества к вопросу компании «РевиТар Инвест», который был поднят во время «Большого разговора с Президентом»?

Андрей Гаев:

Мы эту ситуацию анализировали в плане прохождения документов для оформления этой недвижимости, потому что все регистрации осуществляются в организациях, подчиненных комитету. И документы, которые были представлены для регистрации, соответствовали законодательству в полном объеме. Вопрос только в вынесении решений, поэтому здесь мне сложнее что-то (сказать – прим. ред.). Юлия Огнева:

Но это уже местные органы власти. Андрей Гаев:

Совершенно точно.

Будут ли садовые домики регистрироваться в качестве жилых домов? Юлия Огнева:

И вопрос регистрации садовых домиков в качестве жилых домов. Было поручение, но решения, насколько я понимаю, пока нет. Проясните ситуацию: какова позиция Госкомимущества в этом вопросе? Андрей Гаев:

Вопрос очень комплексный. В основе своей садоводческие товарищества создавались в 80-х годах прошлого века в массовом порядке. Мы все прекрасно знаем, бывая там, как сложилась застройка. Многие нормативы, присущие населенным пунктам, там не соблюдаются. Ни ширина проездов, ни вопросы, связанные с обеспечением электроснабжения на том уровне, который положено иметь для населенных пунктов. Водоотведение, водоснабжение, канализация.