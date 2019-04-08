Александр Лукашенко: «Беларусь сделала ставку на цифровизацию своей экономики»

Новости Беларуси. Евразийский цифровой форум, Белорусский саммит по информационно-коммуникационным технологиям, конференция по управлению спектром для стран СНГ, Центральной и Восточной Европы и семинар Международного союза электросвязи по вопросам радиомониторинга. Всё это «ТИБО-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям открывается сегодня на площадке комплекса «Минск-Арена». Приветствие его участникам и гостям направил Президент.