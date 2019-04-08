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Александр Лукашенко: «Беларусь сделала ставку на цифровизацию своей экономики»

08 апреля 2019 12:40
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Новости Беларуси. Евразийский цифровой форум, Белорусский саммит по информационно-коммуникационным технологиям, конференция по управлению спектром для стран СНГ, Центральной и Восточной Европы и семинар Международного союза электросвязи по вопросам радиомониторинга. Всё это «ТИБО-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Александр Лукашенко: «Беларусь сделала ставку на цифровизацию своей экономики» -1

Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям открывается сегодня на площадке комплекса «Минск-Арена». Приветствие его участникам и гостям направил Президент.      

Александр Лукашенко: «Беларусь сделала ставку на цифровизацию своей экономики» -4

Александр Лукашенко: «Беларусь сделала ставку на цифровизацию своей экономики» -6

Форум проводится ежегодно и объединяет масштабную выставку и множество тематических мероприятий. Так, в прошлом году их посетили 27 с половиной тысяч человек.    

Александр Лукашенко: «Беларусь сделала ставку на цифровизацию своей экономики» -9

# It-технологии # Экономика # Александр Лукашенко

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