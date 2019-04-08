Мониторинг ФПБ: по итогам последнего квартала цены выросли лишь на отдельные продукты
Новости Беларуси. Резких скачков цен по итогам 2018 года не было, а больше всего подорожали капуста и пшенная крупа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К такому выводу пришли представители Федерации профсоюзов Беларуси по результатам мониторинга цен. Рассматриваются 98 наименований продуктов из потребительской корзины в 137 населенных пунктах страны.
Под контроль попадают магазины шаговой доступности, государственные и негосударственные, сетевая торговля. Есть уже и данные по первому кварталу нынешнего года. Отмечен сезонный рост цен на овощи.
Елена Манкевич, заместитель Председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы посмотрели специально 10 продуктов питания, точечно взяли, нас смущало, как они вели себя в прошлом году – это сыры, говядина, крупы, капуста, пшено, хлеб ржаной. Это позиции, по которым мы наблюдаем рост, и он подтвердился. Если по всем остальным направлениям смотреть, то ситуация стабильна.
Без внимания профсоюзов не остаются и цены на непродовольственные товары. Так, точечный мониторинг показал, что ощутимого роста в прошлом году не было. Кроме того, во многих районах удалось отрегулировать коэффициент цен на общежития.