Мониторинг ФПБ: по итогам последнего квартала цены выросли лишь на отдельные продукты

Новости Беларуси. Резких скачков цен по итогам 2018 года не было, а больше всего подорожали капуста и пшенная крупа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К такому выводу пришли представители Федерации профсоюзов Беларуси по результатам мониторинга цен. Рассматриваются 98 наименований продуктов из потребительской корзины в 137 населенных пунктах страны.