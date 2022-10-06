Новости экономики за 06.10.2022

Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономическая стабильность Беларуси укрепляется за счет взаимовыгодного сотрудничества с дружественными странами и главным стратегическим партнером – Россией. Так, наметились новые проекты с Ираном по нескольким сферам, в том числе машиностроению и агропромышленному комплексу. Россия будет использовать белорусские составляющие в производстве своей сельхозтехники. Это подтвердил Михаил Мишустин на выставке «Золотая осень». А Евразийский банк развития в течение трех лет инвестирует в экономику Беларуси 1,5 миллиарда долларов.

Белорусские международные автоперевозчики получили дополнительные разрешения на транспортировку грузов в Монголию. В связи с ростом поездок в этом направлении белорусская сторона инициировала выделить дополнительные разрешения.

Интересы автомобильных перевозчиков не оставались без внимания с первых дней введения санкций. Белорусское правительство вместе с российскими коллегами работает над увеличением количества квот и отменой разрешительной системы перевозок грузов. С Китаем, Узбекистаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Арменией, Монголией и другими странами Азии также идут переговоры по увеличению количества квот на перевозки и упрощению порядка их получения.

Минсельхозпрод Беларуси обсуждает организацию поставок продукции АПК в Иран. Подробнее здесь.

МИШУСТИН ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕЛОРУССКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ В ПРОИЗВОДСТВЕ РОССИЙСКОЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ: «ЭТО НАШИ ДРУЗЬЯ И ПАРТНЕРЫ!»