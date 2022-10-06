Новости экономики за 06.10.2022
Экономическая стабильность Беларуси укрепляется за счет взаимовыгодного сотрудничества с дружественными странами и главным стратегическим партнером – Россией. Так, наметились новые проекты с Ираном по нескольким сферам, в том числе машиностроению и агропромышленному комплексу. Россия будет использовать белорусские составляющие в производстве своей сельхозтехники. Это подтвердил Михаил Мишустин на выставке «Золотая осень». А Евразийский банк развития в течение трех лет инвестирует в экономику Беларуси 1,5 миллиарда долларов.
Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БЕЛОРУССКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВТОПЕРЕВОЗЧИКИ ПОЛУЧИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В МОНГОЛИЮ
Белорусские международные автоперевозчики получили дополнительные разрешения на транспортировку грузов в Монголию. В связи с ростом поездок в этом направлении белорусская сторона инициировала выделить дополнительные разрешения.
Интересы автомобильных перевозчиков не оставались без внимания с первых дней введения санкций. Белорусское правительство вместе с российскими коллегами работает над увеличением количества квот и отменой разрешительной системы перевозок грузов. С Китаем, Узбекистаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Арменией, Монголией и другими странами Азии также идут переговоры по увеличению количества квот на перевозки и упрощению порядка их получения.
Минсельхозпрод Беларуси обсуждает организацию поставок продукции АПК в Иран. Подробнее здесь.
МИШУСТИН ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕЛОРУССКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ В ПРОИЗВОДСТВЕ РОССИЙСКОЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ: «ЭТО НАШИ ДРУЗЬЯ И ПАРТНЕРЫ!»
Использование белорусских составляющих в производстве российской сельхозтехники поддержал председатель правительства России Михаил Мишустин на агропромышленной выставке «Золотая осень». На требование премьера заменить все импортные составляющие сельхозтехники на российские производитель проинформировал, что запчасти, которые они сейчас используют, сделаны в Беларуси. Мишустин такое импортозамещение одобрил.
Союзное государство – наши друзья и партнеры.
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЗА ТРИ ГОДА ИНВЕСТИРУЕТ В ЭКОНОМИКУ БЕЛАРУСИ 1,5 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ
Евразийский банк развития в течение трех лет инвестирует в экономику Беларуси 1,5 миллиарда долларов. Деньги выделят под конкретные программы. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с председателем правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым выразил уверенность, что отобранные проекты вызовут интерес у банка. Инвестпортфель банка в отношении Беларуси включает 41 проект на более чем 2 миллиарда долларов.
Инвестиционные возможности для резидентов «Великого камня» расширяются. Во сколько оценивают инвестиции, читайте здесь.