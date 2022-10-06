Инвестиционные возможности для резидентов «Великого камня» расширяются. Во сколько оценивают инвестиции?

Расширяются инвестиционные возможности для резидентов индустриального парка «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заявленные инвестиции 93 резидентов оцениваются примерно в 1,25 миллиарда долларов.

В 2022 году парк принял 10 новичков. Компании реализуют проекты в сферах электронной коммерции, тонкой химии, медицины, биотехнологий, приборостроения, научно-исследовательских работ.