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Инвестиционные возможности для резидентов «Великого камня» расширяются. Во сколько оценивают инвестиции?

06 октября 2022 15:07
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Расширяются инвестиционные возможности для резидентов индустриального парка «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заявленные инвестиции 93 резидентов оцениваются примерно в 1,25 миллиарда долларов.

Инвестиционные возможности для резидентов «Великого камня» расширяются. Во сколько оценивают инвестиции?-1

В 2022 году парк принял 10 новичков. Компании реализуют проекты в сферах электронной коммерции, тонкой химии, медицины, биотехнологий, приборостроения, научно-исследовательских работ.

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# Государственная политика в сфере инвестиций # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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