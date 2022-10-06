Минсельхозпрод Беларуси обсуждает организацию поставок продукции АПК в Иран

Беларусь и Иран активизировали сотрудничество. Минсельхозпрод обсуждает организацию поставок в Иран продукции АПК, а также комбикормов и премиксов для животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Импортировать готовы овощи, фрукты, рыбу и морепродукты. Минск заинтересован в использовании возможности иранских портов и железных дорог. БелАЗ совместно с иранской компанией будут собирать карьерные самосвалы.
Иранский автопроизводитель в свою очередь налаживает поставки бюджетных седанов в Беларусь. Прорабатывается вопрос об открытии в Иране экспортных терминалов для двусторонних поставок товаров. Отмена разрешительной системы на все виды автомобильных перевозок позволит логистическим компаниям шире использовать потенциал автотранспорта при построении новых маршрутов в сообщении Беларусь-Иран.
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