Новости экономики на РТР-Беларусь за 05.10.2022

Какая конъюнктура сложилась для экспортных цен на белорусское продовольствие? Сколько электрозарядных станций построят до конца 2022 года? И какое место у нашей страны в глобальном рейтинге по производству сыра? Подробности в экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. Белорусский экспорт может достигнуть отметки в 8 миллиардов рублей

Выгодные условия складываются сегодня для белорусского экспорта. Выручка от внешней торговли растет. Об этом заявили в Минсельхозпроде. Так, с начала 2022 года в стране наращивается выпуск продовольствия, что позволяет экспортировать больше товаров по выгодным ценам. Увеличились поставки мяса, колбасных изделий, мясных консервов, сыров, рапсового масла, картофеля. Расширяется география экспорта. Всего белорусское продовольствие поставляется более чем в сотню стран. Исходя из динамики, годовые продажи могут преодолеть запланированный 8-миллиардный рубеж. Беларусь в лидерах по производству сыра

Беларусь вошла в десятку стран-лидеров по производству сыра. Выпуская почти 38,5 килограммов на душу населения в год, мы разместились на шестом месте в мире. Исследование этого сегмента рынка провели эксперты австралийского издания. Они сопоставили годовой объем производства и численность населения в стране. Возглавила рейтинг Дания, где ежегодно выпускается 78 килограммов сыра на человека. Второе место занимает Новая Зеландия, замкнула тройку Ирландия. На четвертой и пятой строчках топа – Нидерланды и Кипр. Сколько новых зарядных точек построят для электромобилей?