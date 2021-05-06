Новости экономики за 06.05.2021

Новости Беларуси. Как специалисты объясняют повышение мировых цен на продовольствие и для чего Федерация профсоюзов инициирует создание системы народного контроля за ценами? И на каком этапе сейчас работы на первом энергоблоке белорусской АЭС? Продолжит тему наш экономический обозреватель Наталья Надольская. В Беларуси предложили создать систему народного контроля за ценами. Обратят внимание и на наличие товаров в магазинах УКРАИНА ВОЗОБНОВИЛА ИМПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ БЕЛАРУСИ 5 мая Украина возобновила импорт российской электроэнергии через Беларусь, несмотря на решение Верховной рады запретить поставки до конца года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В начале года был возобновлен коммерческий импорт электроэнергии на фоне кризисной ситуации в энергетике Украины: это и нехватка угля на складах тепловых электростанций, и внеплановые аварийные ремонты энергоблоков, а также рост потребления электроэнергии из-за погодных условий. По данным «Укрэнерго», примерно 30 % оптового рынка Украины может с мая прийтись на импорт электроэнергии из России и Беларуси. Первый энергоблок БелАЭС включён в сеть после проведения регламентных работ МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ Мировые цены на продовольствие продолжают расти. По итогам апреля глобальный индекс находится на самом высоком уровне за 6 лет. Рост цен больнее всего ударил по растительным маслам.

В этой группе больше всего подорожало соевое, основным потребителем которого выступает биодизельный сектор. Повышение котировок рапсового и пальмового масел с лихвой компенсировало снижение цен на подсолнечное.