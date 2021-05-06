Новости экономики за 06.05.2021
Новости Беларуси. Как специалисты объясняют повышение мировых цен на продовольствие и для чего Федерация профсоюзов инициирует создание системы народного контроля за ценами? И на каком этапе сейчас работы на первом энергоблоке белорусской АЭС?
Продолжит тему наш экономический обозреватель Наталья Надольская.
В Беларуси предложили создать систему народного контроля за ценами. Обратят внимание и на наличие товаров в магазинах
УКРАИНА ВОЗОБНОВИЛА ИМПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ БЕЛАРУСИ
5 мая Украина возобновила импорт российской электроэнергии через Беларусь, несмотря на решение Верховной рады запретить поставки до конца года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В начале года был возобновлен коммерческий импорт электроэнергии на фоне кризисной ситуации в энергетике Украины: это и нехватка угля на складах тепловых электростанций, и внеплановые аварийные ремонты энергоблоков, а также рост потребления электроэнергии из-за погодных условий.
По данным «Укрэнерго», примерно 30 % оптового рынка Украины может с мая прийтись на импорт электроэнергии из России и Беларуси.
Первый энергоблок БелАЭС включён в сеть после проведения регламентных работ
МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ
Мировые цены на продовольствие продолжают расти. По итогам апреля глобальный индекс находится на самом высоком уровне за 6 лет. Рост цен больнее всего ударил по растительным маслам.
В этой группе больше всего подорожало соевое, основным потребителем которого выступает биодизельный сектор. Повышение котировок рапсового и пальмового масел с лихвой компенсировало снижение цен на подсолнечное.
Молочный индекс также в плюсе. Цены растут 11 месяцев подряд, они на 24 % больше, чем в 2020 году. Повышение международных котировок сахара объясняется активными закупками на фоне опасений из-за сокращения мирового предложения.